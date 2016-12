É Penta! A festa da torcida tricolor

Um telão montado no Posto Apollo, reuniu mais de 500 torcedores, que otimista só esperavam o apito final para sair para o abraço e comemorar esta tão importante vitória. Abraços, choro, emoção a flor da pele, veio a tona e sob o grito de o Campeão Voltou, todos soltaram a voz após um jejum de 15 anos sem títulos desta magnitude.

O Grêmio é Penta! É Campeão! Ele conquistou o título com um empate de 1 a 1 contra o Atlético-MG, em sua Arena repleta com mais de 55 mil torcedores. A festa se estendeu até altas horas da madrugada pelas ruas de Encantado, do Vale do Taquari e do Estado. Pois o Estado ficou todo azul neste dia 07 de dezembro. Valeu pela conquista!