Gremistas e Colorados realizam o 22º Encontro Grenal

Já tradicional, o Encontro Grenal chegou a sua 22ª edição, realizada no sábado, dia 3 de dezembro. Realizado na sede da G.A.V, em Encantado, o evento contou com cerca de 120 pessoas.

A programação teve início pela manhã, quando o público se reuniu na Praça da Bandeira, para seguir em carreata até o local do evento. No campo, realizaram um jogo, entre gremistas e colorados, em uma saudável rivalidade que busca unir torcidas e comemorar a paixão pelo futebol. Antes da partida, no entanto, um minuto de silêncio foi feito em homenagem e respeito às 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, ocorrido no dia 29 de novembro.

Depois do jogo, houve almoço, música e muita descontração. O 23º Encontro Grenal de Encantado já foi confirmado. “Irá acontecer, provavelmente, no final do mês de novembro de 2017”, explica um dos organizadores desta edição, Jeferson Spader.