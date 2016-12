Número de homicídios no ano sobe para 10 em Encantado

Os assassinatos voltaram a assustar moradores de Encantado. Na noite da terça-feira (15), dois homens foram mortos no bairro Jardim do Trabalhador. Com estes, Encantado já regista 10 mortes no ano de 2016.

Fabiano Antônio Blau (36) e Isael Chaves (27) foram mortos por volta das 21h15min do feriado, na rua Cravinas. Blau foi encontrado morto dentro de sua casa. Já o morador do bairro Nova Morada, Isael, que foi encontrado ferido na calçada, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.A investigação acredita que Blau estava sentado ao lado de casa, quando foi alvejado, e Chaves estaria próximo à residência, mas correu e foi alvejado na rua, onde acabou caindo e sendo encontrado posteriormente.

A principal suspeita de motivação do crime está relacionada com o tráfico de drogas, conforme explica o delegado da Polícia Civil de Encantado, Silvio Huppes. “Fabiano Blau já havia sido investigado por tráfico de drogas. Há cerca de dois meses, a polícia civil já havia cumprido mandado de busca e apreensão de drogas na sua casa”, pontua. Chaves também possuía antecedentes criminais, conforme a polícia, por furto e roubo.

Fernando Blau era irmão de Mário Fernando Blau (37) morto a tiros em 16 de agosto, no bairro Pinheirinho. “Os dois irmãos tinham envolvimento com o tráfico de drogas”, destaca o delegado, lembrando que dois indivíduos foram presos e aguardam julgamento pelo crime ocorrido em 16 de agosto. As investigações para apurar responsáveis pelo crime ocorrido na noite do dia 15 começaram ainda no feriado. Conforme a polícia, oito estojos de calibre 9mm e quatro projéteis de arma de fogo foram encontrados no local do crime.

Tentativas de assassinato

No dia seguinte ao duplo homicídio no bairro Jardim do Trabalhador, uma nova tentativa de homicídio assustou a comunidade. Por volta das 12h50min da quarta-feira, dia 16, uma nova tentativa foi registrada na Estrada dos Imigrantes, nas imediações do Parque João Batista Marchese.

Conforme populares informaram à polícia, dois homens chegaram em uma moto. O caroneiro teria entrado na residência e disparado contra a vítima, José Antônio Delazeri (67 anos), o Zeca, que estaria dormindo no sofá. Cerca de dez disparos foram feitos, e quatro deles atingiram o homem, que também foi alvejado no rosto. Zeca foi encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, e posteriormente, removido para o Pronto Socorro de Canoas, devido à gravidade dos ferimentos.

Conforme o delegado Silvio Huppes, a polícia acredita que a motivação também seja o tráfico de drogas. “Ele também tem antecedentes criminais, e suspeitamos que a motivação seja a mesma do crime ocorrido na terça-feira à noite”, explica.

Registro de ameaça

A Brigada Militar de Encantado também registrou uma ameaça no último final de semana. Conforme o registro, uma mulher acionou a BM depois de ter sido ameaçada. Segundo ela, dois homens chegaram de carro procurando por um indivíduo. Ao informar que o “procurado” não se encontrava no local, os homens teriam efetuado um disparo de arma de fogo para o alto, afirmando que iriam atrás dele para mata-lo. Ninguém ficou ferido.