Operação resulta em uma prisão e uma apreensão

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de um menor na manhã de ontem, dia 24 de novembro. A ação cumpriu seis mandatos de busca e apreensão em lugares distintos do município. Ocorreu ainda a prisão de um homem, morador de Encantado, e a apreensão de um menor de idade, de 16 anos, natural de Lajeado, mas que residia em Arroio do Meio.Conforme o delegado da Polícia Civil de Encantado, Silvio Huppes, os dois indivíduos teriam participação nos crimes de homicídio que estão acontecendo no município nos últimos meses.

Comandados pelo delegado Sílvio Huppes e pelo capitão Marcos André Cíceri, 15 homens da Polícia Civil e da Brigada Militar cumpriram os mandatos de busca e apreensão nos bairros Planalto, onde ocorreram três ações, Linha Barra do Coqueiro, Vila Moça e Jardim do Trabalhador. Em uma das casas no bairro Planalto, as autoridades apreenderam um revólver calibre 38, com numeração raspada, munição, um colete a prova de balas. A operação ainda apreendeu uma balança de precisão, uma luneta, duas espingardas calibre .36 e .40, com silenciadores, capacetes, celulares, roupas utilizadas como disfarce e três tijolos de maconha, além de um carro Ford Fiesta com placas de Marques de Souza e uma moto CG 125 Fan com placa de Encantado. Somente em uma das seis casas vistoriadas nada foi apreendido. O revólver apreendido, segundo o delegado, pode ter sido usada em pelo menos um dos homicídios, e foi localizado embaixo do travesseiro do menor de idade.