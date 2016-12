Uma homenagem para marcar os 100 anos do Legislativo

Para comemorar os 100 anos da instalação do Poder Legislativo de Encantado, ocorrido em 15 de novembro de 1916, foi realizada no dia 14 uma sessão solene onde foram homenageados 36 ex-presidentes que deixaram sua marca na história deste centenário do Legislativo.

A atual presidente Sandra Vian ressaltou que cada um dos nobres vereadores, que no decorrer destes 100 anos passaram pela Casa, deixaram a sua marca e contribuíram para a história do município, seja ela de forma individual ou coletiva, pois todos eles buscam o bem comum de cada cidadão, pois o Legislativo tem esta função de representar o seu povo.

Cada homenageado recebeu uma placa simbolizando os 100 anos do Legislativo. A casa estava repleta de autoridades, homenageados e familiares, que viveram momentos de saudosismo relembrando o passado. Após, todos confraternizaram com um delicioso coquetel.

Os homenageados foram:

• Antônio Pretto: de 1916 a 1918 e de 1928 à 1932.

• Rafhaelle Peretti: de 1918 à 1920.

• Augusto Pretto: de 1920 à 1924.

• José Bozzetto: em 1934.

• Jordano Sétimo Cé: de 1947 à 1950.

• Pedro José Lahude: de 1951 à 1953.

• Fidele Ergilis Sana: de 1952 à 1955.

• Feliciano de Fontoura Bastos: de 1955 à 1959.

• Nédio Oscar Marchese: de 1963 à 1969..

• Jorge Moreira: de 1979 à 1973.

• Octacílio Anibal Balestro: de 1973 à 1975.

• Cláudio José De Nes: de 1975 à 1977.

• Gladis Sangalli: de 1977 à 1982.

• Francisco Jandir Delazeri: de 1983 à 1985.

• Jatir José Radaelli: de 1985 à 1987.

• Ladir Atílio Bertozzi: em 1988.

• Dalto Rodrigues da Silva: de 1989 à 1991.

• José Calvi: em 1992.

• Nivaldo José Magagnin: de 1993 e 1997.

• Miguel Angelo Scatolla; em 1994.

• Gilson Conzatti: em 1995.

• Luiz Antonio Radaelli: em 1996.

• Rafael Luiz Fontana: em 1988.

• Salete Maria Chiarello Dalla Lasta: em 1999 e no segundo semestre de 2007.

• Arno Antônio Bagatini: nos anos de 2000 e 2004.

• Osvaldo Delazeri: em 2001 e 2006.

• Irno Augusto Pretto: em 2002.

• Jonas Calvi: em 2003 e 2013.

• Cláudio Roberto da Silva: em 2005, 2008 e 2010.

• Everaldo Delazeri: no primeiro semestre de 2007 e de 2009.

• Valdecir Conzatti: em 2011.

• Eldo Edgar Orlandini: em 2012.

• Sander Bertozzi: primeiro semestre de 2014

• Sandra Vian: segundo semestre de 2014 e no segundo semestre de 2016.

• Marcelo Eduardo Deves: em 2015

• Luciano José Moresco: primeiro semestre de 2016.

Também assumiram o Legislativo por um tempo determinado Vitório Costi, em 1924, Demétrio Berté em 1936, Terço João Vidaletti em 1951 e Arminho Mioto em 1954, 1959 e 1963.