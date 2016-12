Família Bortolini reunida em Encantado

O 1º Encontro Regional da Família Bortolini, Núcleo de Encantado, foi realizado em 20 de novembro, no salão paroquial de Encantado, reunindo em torno de 200 pessoas que tiveram um dia de convivência e confraternização fraternas. O Núcleo de Encantado foi formado em 1º de agosto deste ano, tendo como presidente Amèpre Maxemino Giordani.

Em 2005, a família Bortolini fundou a Associação Família Bortolini – AFB que com a colaboração de muitas pessoas possui dois objetivos, sendo que um é a integração do presente e futuro das gerações através do encontro organizado pelos núcleos e as festas nacionais. E o segundo é através de informações, estudos e pesquisas procurar conhecer os ancestrais, elaborando a árvore genealógica da família.

Neste encontro realizado em Encantado, os participantes vindo dos mais variados municípios do estado foram recepcionados com um café da manhã, após participaram de uma missa festiva celebrada na Igreja Matriz e em seguida todos puderam conhecer o Santo Sudário que encontra-se no interior da Igreja.

O encontro culminou com cantorias de músicas de época e danças, com a apresentação do grupo Le Nostre Radize.

Segundo um dos organizadores, Airto Giordani, o encontro foi valioso, pois integrou os descendentes da família com os demais núcleos espalhados pelo estado e país.