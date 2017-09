Caminhada Cívica da Pátria - Resgatando valores

Com o objetivo de resgatar e ressaltar os valores humanos fundamentais como alavanca positiva de transformação social na vida das pessoas, os alunos e a comunidade ricardense foram às ruas, no dia 7 de setembro, comemorar o Dia da Pátria, e numa caminhada cívica demonstraram que a cidadania é a melhor forma de construir um mundo melhor. A reflexão foi pautada em bons valores e comportamentos que fazem parte da vida cotidiana como ética, respeito, comprometimento, responsabilidade, patriotismo e civismo, amizade e o lema da Bandeira Nacional: Ordem e Progresso.

O ato foi na parte da manhã, iniciando às 8h30min, em frente à Igreja Matriz indo em direção à Prefeitura Municipal, onde todos se concentraram e foram realizadas algumas apresentações. A Banda Marcial de Doutor Ricardo acompanhou a caminhada. Na organização do evento, a Administração de Doutor Ricardo, com a participação das secretarias municipais, Câmara de Vereadores, Emater, Conselho Tutelar, Amigas de Combate ao Câncer e entidade.

A prefeita Catea Rolante agradeceu a todos os que se envolveram na organização da caminhada, aos que participaram e estão buscando alternativas corretas para viver e os valores que são fundamentais para a convivência humana.