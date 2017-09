Comunidade ricardense perde um grande líder

Faleceu e foi enterrado no domingo,dia 20, em Doutor Ricardo, uma das principais lideranças política e comunitária do município: o ex-prefeito Otacílio Anibal Balestro, que sempre militou no Partido Progressista. Nascido em 22 de julho de 1940, na Linha Leopolda, na época Encantado, é o terceiro filho dos seis do casal Angelo e Teodolinda Ambrósio Ballestro. Aos 77 anos parte deixando a esposa Ana Cleci, os filhos Márcia e Everson, nora e genro e os netos Lucas e Luiza e um grande vácuo no grande grupo de amigos e na comunidade ricardense.

Otacílio desde muito jovem destacou-se como uma liderança política, assumindo cargos que colaboraram com o desenvolvimento político e econômico do município, defendendo ações que beneficiaram o município de Encantado e o Distrito de Doutor Ricardo, hoje município filho de Encantado.

Trabalhou na lavoura junto com os irmãos, e, em 1964, foi convidado pelo então prefeito Adilar Bertuol a ser subprefeito do Distrito de Doutor Ricardo. Em 1968, foi eleito pela primeira vez vereador de Encantado, reelegendo-se por mais três mandatos, perfazendo um total de 20 anos (duas gestões foram de seis anos) no legislativo encantadense. Nesta oportunidade, assumiu a Presidência do Legislativo e também substituiu o prefeito Evaldo Zílio pelo período de 10 dias. Concorreu no ano de 1988 a vice-prefeito, na chapa com Carlos Alberto Schäffer, não logrando êxito.

Enquanto vereador, suas principais bandeiras foram a busca do asfaltamento da RS 332, um sonho que foi realizado em 1997, no governo de Britto, e a emancipação do Distrito de Doutor Ricardo que ocorreu em 1995, da qual integrou a Comissão Pró-Emancipação.

Ele, junto com o prefeito Alvimar Lisot, governaram o município na sua primeira gestão, sendo dois anos vice-prefeito e dois anos prefeito, conforme acordo do consenso realizado na época. Nos dois primeiros anos, assumiu também a secretaria de Obras do novo município, sendo reeleito na gestão seguinte como prefeito, ficando no comando do município até 31 de dezembro de 2004.

Sua participação vai além da política, sempre envolvido em causas comunitárias e sociais, atuou como presidente da diretoria da Capela Santo Izidoro; membro da Paróquia São Caetano, organizador das festas da gruta; junto com a esposa, foi membro de um grupo de casais que assessoravam famílias da paróquia; foi fundador e presidente por várias ocasiões do Esporte Clube Independente, do Esporte Clube Cruz de Malta, na época ainda Encantado. Junto com a esposa fundou a empresa Otacílio Ballestro & Cia e a Fábrica de Estofados Márcia.

Exemplo de honestidade, trabalhou sempre buscando a inovação e a estruturação do município de Doutor Ricardo, olhando sempre para o setor primário, principal fonte de renda que alavanca a economia de seu município.