“Terra do Filó” reúne comunidade para confraternização

A Semana Italiana em Doutor Ricardo aconteceu de 13 a 16 de maio,na Linha Bonita Baixa , reunindo mais de 1500 pessoas no evento que tem se tornado símbolo do município. Os destaques desse ano foram os mascotes “Filó” e “Filomena”, para a alegria dos presentes que aproveitaram para fazer fotos com o casal. “A Terra do Filó” reviveu a cultura italiana dos seus antepassados, levando para a comunidade um pouco da sua história e de seus costumes através do XII Filó e V Stimana Taliana, que vem destacando cada vez mais seus costumes, além de atrair visitantes e ex-moradores para os momentos de alegria e partilha destes eventos. Na gastronomia, as pessoas se deliciaram com a comida tradicional do filó. Os participantes levaram um prato típico para compartilhar,e junto a isso, comemoraram com muita festa. A cantoria italiana ficou com os grupos “Amicci Del Filó”, “Ragazzi dei Monti” e “Bodo e Jaque”. O pão de forno, feito por um grupo de mulheres da comunidade, também agradou os visitantes. Ocorreram também conversas com alunos das escolas municipais e estaduais com idosos sobre a cultura, hábitos, costumes e a convivência na época deles. A prefeita de Doutor Ricardo, Catea Rolante relatou sobre o evento da Stimana Taliana do município e se disse muito agradecida pela participação de todos. “É a nossa tradição, nossa cultura, que não podemos deixar de lado”, pontuou.