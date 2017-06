Secretaria da Saúde distribui kits de saúde bucal

A Secretaria de Saúde distribuiu na tarde de 5 de junho kits de Saúde Bucal nas escolas municipais Olavo Bilac e Amiguinhos do Coração. O secretário Zaquiel Roveda, os dentistas Mateus Bettiol e Flávia Franciosi, a auxiliar Salete Marsango, a prefeita Catea Rolante e o vive-prefeito Alvaro Giacobbo participaram da entrega dos kits.

O kit de Saúde bucal contém escova, creme e fio dental e foi entregue aos alunos do 1º ao 5º ano de EMEF Olavo Bilac e aos alunos da EMEI Amiguinhos do Coração. Os kits foram obtidos através da parceria que a prefeitura mantém com o Programa Sorrindo para o Futuro do SESC Lajeado e visa estimular a escovação nos alunos e práticas saudáveis de alimentação e atividades físicas.

Mesmo com a entrega dos kits às series iniciais, é solicitado aos pais das demais séries que incentivem a escovação e cuidados bucais em seus filhos, além de visitar regularmente o consultório odontológico na Unidade de Saúde.