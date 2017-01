Catea comandará o município de Doutor Ricardo

O único município do Vale do Taquari que terá uma mulher como prefeita é o município de Doutor Ricardo. Catea Maria Santin Borsatto Rolante assumiu o Poder Executivo Municipal no lugar de Alvimar Lisot, juntamente com o vice-prefeito eleito, Álvaro Giacobbo, na manhã do dia 1º de janeiro. A posse dos eleitos para o Poder Executivo e Legislativo foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com a presença de familiares e da comunidade.

O ato solene teve início com a posse dos vereadores e a eleição da Mesa Diretora da Câmara, ficando a seguinte composição: presidente Nédio Caetano Dadalt (PSDB), vice-presidente Claudiano Dorigon (PMDB), 1º secretário Tiago Bertotti (PDT) e 2º secretário Nedio Mariotti (PP).

Na ocasião, o prefeito que deixou o cargo, Alvimar Lisot, agradeceu a comunidade por ter sido duas vezes prefeito, quando o município foi emancipado e nesta última gestão, pedindo desculpas por alguma coisa que não tenha conseguido fazer. Lisot enalteceu que financeiramente Doutor Ricardo está bem e parabenizou Catea. “A prefeita eleita contribuiu muito para o nosso município, não só agora, mas também em outras gestões, por isso foi eleita. Vamos trabalhar juntos e fazer a nossa parte.

Também o vice-prefeito falou da responsabilidade ao assumir o Executivo Municipal. “Assumo neste momento, junto com a prefeita Cátea, esta grande responsabilidade, que nos foi confiada pela maioria das pessoas. Sinto-me privilegiado, honrado e agradecido a Deus e a todos que estiveram juntos nesta caminhada. A tarefa não é fácil, os desafios são muitos. Deixo aqui minha gratidão a todas as pessoas e esperamos contar com a ajuda de todos para fazer de Doutor Ricardo um lugar cada vez melhor de se viver”, falou Giacobbo.

A prefeita eleita destacou em seu pronunciamento que “este é um momento sublime da minha vida. Devo isso essencialmente à comunidade ricardense. Sinto-me extremamente honrada em assumir o cargo de prefeita do município e privilegiada em ser a primeira mulher a assumir um cargo majoritário em Doutor Ricardo, agradeço a confiança do povo ricardense em nosso trabalho. Assumir como Prefeita é uma grande missão, mas chego nesse momento com muito entusiasmo e sabendo que sou capaz de vencer esse desafio, ao lado de uma equipe de confiança para construir um município ainda melhor. Ainda mais forte. Ainda mais respeitado”, destacou. A prefeita agradeceu também o prefeito que deixa o cargo, Alvimar Lisot; o vice-prefeito eleito, Álvaro Giacobbo,e o marido e ex-prefeito de Doutor Ricardo, Nilton Rolante, enaltecendo o trabalho deles em prol do município. Ela também agradeceu a sua família pelo apoio, a equipe e a comunidade ricardense. Quanto à gestão, Catea salientou que serão adotadas medidas para ajustes, reduzindo gastos públicos. Para esse fim, será implementado um modelo de gestão baseado em planejamento e metas.