Extensa programação marca final de ano

Aniversário do município e Festa da Família contaram com comemorações natalinas, entrega de premiação e inaugurações de obras

Durante as festividades de comemoração dos 21 anos de Doutor Ricardo e da 6ª Festa da Família, o município realizou na última sexta-feira, dia 16 de dezembro, diversas atividades.

Inaugurações

A programação contou com a inauguração de duas obras: a ampliação da Unidade de Saúde e de um pavilhão industrial. Ambos os eventos contaram com a presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários e comunidade em geral.

Os 95,07m² de ampliação da Unidade de Saúde contemplam sala de atendimento médico geral, uma sala para atendimento pediátrico e ginecológico, sala para atendimento de fonoaudióloga e psicóloga, sala de reuniões e de trabalho das agentes de saúde, sala de almoxarifado com equipamentos novos a serem instalados, sala de lavagem e esterilização de materiais com esterilizador e sala e acesso ao ambulatório. Todas as salas novas estão equipadas com capacidade para atender a demanda específica. Na área de odontologia, um aparelho de raios-X com reveladora, ultrasson odontológico entre outros equipamentos estão à disposição para os atendimentos e novos exames clínicos. A farmácia da unidade conta com geladeira nova, mesa, impressora e computador. Os novos equipamentos do ambulatório são três carros maca, mesa de curativos, desfibrilador externo automático. O corredor ganhou cadeiras novas, bebedouro e ar condicionado. Na área externa, dois depósitos de lixo e garagem para ambulância, que abriga também o gerador.

Na ampliação, foram investidos R$ 166.483,70, recursos oriundos do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, sendo R$75 mil através de emenda parlamentar e o saldo é contrapartida do município. O investimento foi de R$ 145 mil, proveniente do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde em equipamentos e um carro Corsa 0km.

No mesmo dia, ocorreu a inauguração do pavilhão industrial que irá abrigar a empresa D’Vian Embutidos Eirelo. O prédio em alvenaria conta com 272,72m², em um custo de R$ 350 mil. A empresa tem cessão para a utilização do prédio por 10 anos.

Festividades

As comemorações do 21º aniversário do município e da 6ª Festa da Família contaram ainda com o Natal da Criança Ricardense com a chegada do Papai Noel, sorteio final da campanha Sua Nota Vale Prêmios, entrega da premiação dos campeonatos municipais e o Jantar da Família.