Homicídio tem relação com onda de mortes em Encantado

Autoridades atenderam mais uma ocorrência de homicídio nesta semana, desta vez, em Doutor Ricardo. Jorge Devitte Araújo Conceição (36), foto, foi morto a tiros por volta das 9h da última terça-feira, dia 22 de novembro.

O crime aconteceu na propriedade da vítima, na localidade de Linha São Paulo, interior de Doutor Ricardo quase divisa com Encantado. Conforme a polícia, Devitte teria chegado à propriedade de moto, e, em seguida, dois homens em outra moto surpreenderam a vítima. O caroneiro teria descido do veículo e efetuado os disparos.

Conforme o delegado de Polícia responsável pelo caso, Silvio Huppes, a vítima já havia sido investigada por suspeita de tráfico de drogas.

Ainda conforme o delegado, a morte de Devitte teria relação com as últimas execuções registradas em Encantado, neste mês de novembro.