Ato cívico protesta sobre a situação do país

A Banda Marcial do município de Coqueiro Baixo abriu o desfile de 7 de Setembro. Atrás vinham as autoridades municipais e os pelotões das escolas municipais e estaduais traziam as bandeiras do Brasil, Rio Grande e Município. Participando do desfile cavalarianos locais e visitantes.

O ato cívico iniciou na avenida Itália e foi até a praça central, localizada ao lado do Centro Administrativo, onde os alunos das escolas municipais realizaram apresentações, demonstrando qual o país que querem para viver. Um país sem falcatruas, sem roubalheiras, onde o bem maior é o povo. E para tal é necessário que tenham uma vida digna com tudo que lhe é de direito conforme o que manda a Constituição Nacional.

Em seu pronunciamento, o presidente do Legislativo, Roberto Bertol, parabenizou os alunos e os professores e também a comunidade em geral que participou deste ato cívico enaltecendo o seu amor à Pátria.

O prefeito Jocimar Valer destacou que pode-se sim ter um país digno, pois é nos municípios e no seu povo que prevalece a ética, cidadania e a moral.