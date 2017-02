Festival evidencia a cultura do canto italiano

O XXIX Festival da Canção Italiana mais uma vez foi sucesso. Realizado no dia 14 de janeiro, no salão paroquial, o evento reuniu mais de mil pessoas para prestigiar a programação, que incluiu a apresentação de grupos e corais de 18 municípios.

A missa celebrada em italiano – que não ocorria há três anos - pelo pároco José Grilli, acompanhado do bispo Dom Ricardo Hoepers e o padre Giovani Corso, também agradou ao público, assim como os grupos que encantaram os presentes com as músicas típicas italianas, que embalaram muitas gerações. O show de Teixeirinha Filho e Neto também garantiram sorrisos, boas recordações e a satisfação do público. Uma caravana com os “filhos” de Coqueiro Baixo, que atualmente residem em Rio Grande, garantiu boas conversas e uma dose extra de animação à festa.

Uma das organizadoras do evento, Rosmeri Terezinha Campiol Denicol, ressaltou que a organização ficou satisfeita com o resultado. “Ficamos surpresos com a repercussão. Todo mundo elogiando e dizendo que esta foi uma das melhores das 29 edições do Festival da Canção Italiana já realizadas. Tivemos o show com Teixeirinha Filho e Neto e a missa celebrada em italiano, acredito que também contribuiu para o sucesso da festa”, comemora. O Festival da Canção Italiana é promovido pela Administração Municipal em parceria com a Capela São José e a Associação Cultural São José.

As apresentações, além de emocionarem o público, garantiram premiações para os grupos vencedores. Os prêmios foram troféu e R$ 1.200,00 para o primeiro colocado; troféu e R$ 900 para o segundo colocado e troféu e R$ 600 para o terceiro colocado. Os demais participantes receberam troféu e R$ 400. O prefeito Jocimar Valer, que coordenou seu segundo festival, disse que sente-se gratificado pelo sucesso do evento. Neste ano para amenizar o calor e deixar uma sensação de bem estar aos presentes, a administração usou uma estratégia de deixar água corrente sobre o telhado o que aliviou consideravelmente o calor. O show também foi acertado, pois a música de raiz faz parte do cotidiano da comunidade coqueirense e dos municípios que participam do evento. Todos estão de parabéns pois a organização se empenhou muito e contou com o apoio de todas as secretarias da administração e da Câmara de Vereadores.

Vencedores do Festival

Categoria Coral

1º lugar – Coral Municipal Sementes da Terra, de Nicolau Vergueiro

2º lugar – Coral Radize D’Itália, de Caxias do Sul

3º lugar – Coral Municipal de Vila Flores

Categoria Grupo de Cantoria Italiana

1º lugar – Grupo Novitá, de Cotiporã

2º lugar – Grupo Eco Dei Monti, de Protásio Alves

3º lugar – Grupo Vicentino, de Monte Belo do Sul