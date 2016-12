Ex-prefeito de Anta Gorda morre tragicamente

Um acidente trágico de automóvel ocorrido na manhã de segunda-feira, dia 21, vitimou o ex-prefeito de Anta Gorda , Carlos Francisco Dametto (62).

Segundo informações, ele retornava de uma viagem de férias em Maceió. Teria viajado durante a noite, chegando pela manhã no aeroporto, onde pegou seu veículo, um Toyota Camry, e retornava à Encantado, onde residia. Em Arroio do Meio por volta das 8h50min, próximo a ponte do Arroio Forqueta, segundo a Polícia Rodoviária que ouviu testemunhas, ele teria iniciado uma ultrapassagem em local proibido, colidindo frontalmente com um ônibus da empresa Expresso Azul. O motorista do coletivo disse que tentou desviar, mas ele bateu frontalmente no canto esquerdo destruindo todo o Toyota, ocasionando a morte de Dametto no local.

Carlos era natural de Anta Gorda, nascido em 02 de novembro de 1954. Filho de Antonio Dametto (in memorian) e Amélia (89 anos). Era o 4º filho dos nove do casal, sendo o único filho homem. Ele foi casado com Maria Augusta Maritan, mas não teve filhos. Dedicava seu amor aos pais, irmãs e sobrinhos.

Ele foi prefeito em Anta Gorda no período de 1977 a 2000, e após vereador na legislatura de 2009 a 2012. Atualmente ele residia em Encantado e lecionava no Instituto Monsenhor Scalabrini.

Seu corpo foi velado na Câmara de Vereadores com a celebração de corpo presente na Igreja Matriz, sendo sepultado no cemitério da Linha Borghetto. Durante todo o velório várias foram as homenagens realizada a ele por parte de colegas de serviço, ex-vereadores e atual legislatura e pelo Executivo Municipal. Na celebração eucarística o prefeito atual Neori Dalla Vecchia destacou o trabalho de Dametto em prol a sua comunidade de Anta Gorda, dizendo, emocionado, que ele ficará marcado na história do município.

A comunidade antagordense perdeu um grande líder. Ele sempre foi um homem organizado, determinado, de caráter forte, com uma trajetória que deixará saudades tanto na vida privada como na pública.

Prefeito de Anta Gorda, Neuri Dalla Vecchia

Alegre, parceiro e amigo. Assim defino o nosso colega de profissão. Um professor querido por todos, em especial pelos seus alunos. Fica a saudade dos bons momentos de convívio com o Carlos.

José Carlos Conzatti – professor e ex-diretor do Instituto de Ensino Monsenhor Scalabrini

O Carlos sempre foi uma pessoa honesta, humilde e companheira. A organização sempre pautou a sua vida e por isso realizou um bom trabalho quando prefeito de Anta Gorda. E como vereador sempre lutou pelas causas que beneficiassem a comunidade como um todo.

Roseli Breunig, Presidente do Legislativo de Anta Gorda